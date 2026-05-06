M5S Avellino via al ciclo di incontri La città che verrà

Domani, giovedì 7 maggio, alle ore 18:30, presso il Comitato elettorale del Movimento 5 Stelle di Avellino, in Piazza Libertà n. 48, prenderà ufficialmente il via il ciclo di incontri pubblici promosso dal Movimento 5 Stelle dal titolo “La città che verrà”, un percorso di confronto e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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