Il governo ha approvato il decreto legge sui carburanti, introducendo un pacchetto di misure per ridurre i costi della benzina. Il decreto prevede un primo taglio delle accise che dovrebbe portare a uno sconto immediato sui prezzi alla pompa. L’annuncio è stato dato durante una dichiarazione ufficiale, con la promessa di interventi rapidi per contenere il caro carburanti.

"Stiamo lavorando già da stasera con un primo sostanziale taglio delle accise che possa diventare uno sconto alla pompa già nelle prossime ore". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, uscendo dalla Prefettura di Milano al termine del tavolo con le compagnie petrolifere. "Sono soddisfatto, mi sembra che abbiano capito che famiglie e imprese non possono continuare a pagare benzina e gasolio a questi livelli". E ancora: "Parliamo di diverse centinaia di milioni di euro per un intervento sperimentale di un mese e la riduzione non sarà di pochi centesimi: l'obiettivo è tornare sotto i due euro al litro, possibilmente sotto 1,90". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Via libera al dl Carburanti: il governo vara il pacchetto contro il caro benzina

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