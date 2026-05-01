Decreto Lavoro il governo vara il pacchetto salario giusto e taglia i contributi per assunzioni di donne e giovani TESTO in Gazzetta Ufficiale

Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La norma contiene diverse misure in materia di occupazione, tra cui un pacchetto chiamato “salario giusto” e la riduzione dei contributi per le assunzioni di donne e giovani. Inoltre, introduce disposizioni sulla trasparenza delle retribuzioni e sulle attività di contrasto al lavoro sommerso nelle piattaforme digitali.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, che introduce un ampio pacchetto di misure per l’occupazione, la trasparenza retributiva e il contrasto al lavoro sommerso nelle piattaforme digitali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Rider, salario giusto, bonus giovani e donne: decreto 1 maggio in arrivo con le misure per il LavoroNel decreto Primo Maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri con l'obiettivo di aumentare l'occupazione, c'è il prolungamento di alcune misure,... Leggi anche: Dagli incentivi al salario giusto, ecco il pacchetto lavoro varato dal governo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto Lavoro; Il pacchetto lavoro varato dal governo: dagli incentivi al salario giusto; Il governo approva il decreto lavoro senza confronto; Il Cdm approva il decreto lavoro. Meloni: Incentivi solo a chi applica il salario giusto. Decreto Lavoro, il governo vara il pacchetto salario giusto e taglia i contributi per assunzioni di donne e giovani. TESTO in Gazzetta UfficialeÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, che introduce un ampio pacchetto di misure per l’occupazione, la trasparenza retributiva e il contrasto al lavoro so ... orizzontescuola.it Decreto lavoro, regole per i rider: Spid obbligatorio e stretta sui contrattiIl governo introduce nuove tutele per i rider e obblighi di trasparenza sugli algoritmi delle piattaforme. Ecco come cambiano i contratti ... quifinanza.it Con il Decreto Lavoro, il Governo Meloni interviene concretamente per garantire un salario giusto, contrastare il caporalato digitale, prorogare i bonus per donne, giovani e area ZES e rafforzare tutele e lavoro dignitoso. Ma quale salario minimo...ci vuole un s x.com Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto Lavoro recante "disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Ha anche firmato il decreto accise recante "disposizioni ur - facebook.com facebook