Autotrasportatori sospendono il fermo del settore dopo l’incontro con il Governo

Nella Sala Verde di Palazzo Chigi si è tenuto un incontro dedicato alla situazione del settore dell’autotrasporto, fortemente influenzata dall’aumento dei prezzi del petrolio e dalle tensioni geopolitiche. Dopo l’incontro, gli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo delle attività. La discussione ha coinvolto rappresentanti del settore e funzionari governativi, senza che siano state annunciate modifiche immediate alle politiche in atto. La decisione di interrompere lo sciopero è stata comunicata ai partecipanti al termine dell'incontro.

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ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto nella Sala Verde di Palazzo Chigi un incontro sulla situazione dell’autotrasporto, gravemente impattata dall’innalzamento dei costi petroliferi e dalle tensioni geopolitiche. Alla riunione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti (in videocollegamento), il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A1 Caserta, camionista investito mentre protesta: denunciato il conducente Sullo stesso argomento Gli autotrasportatori sospendono il fermo dopo l’incontro con il governoLe associazione degli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi proclamato nei giorni scorsi dal 25 al 29 maggio. Gli autotrasportatori sospendono il fermo, Cna Fita: "Dal governo provvedimenti concreti"Le associazioni degli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi proclamato nei giorni scorsi dal 25 al 29 maggio. Gli autotrasportatori sospendono il fermo dopo l’incontro con il governo @sole24ore x.com Caro carburante, gli autotrasportatori sospendono il fermo: dal governo 300 milioni per il settoreLe associazioni degli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi proclamato nei giorni scorsi dal 25 al 29 maggio. Lo si apprende al termine del confronto a Palazzo Chigi fra le ... corriere.it Autotrasportatori sospendono il fermo del settore dopo l’incontro con il GovernoROMA (ITALPRESS) – Si è svolto nella Sala Verde di Palazzo Chigi un incontro sulla situazione dell’autotrasporto, gravemente impattata dall’innalzamento dei costi petroliferi e dalle tensioni geopolit ... lagazzettadelmezzogiorno.it