Autostrada A11 | chiusure notturne stazione di Prato est e tratto Montecatini-Pistoia

Nella notte, alcune sezioni dell'autostrada A11 saranno chiuse, coinvolgendo la stazione di Prato Est e il tratto tra Montecatini e Pistoia. La viabilità sarà deviata su percorsi alternativi, con indicazioni specifiche lungo il percorso. Le chiusure sono previste per motivi di lavori di manutenzione e si svolgeranno in orari stabiliti, con eventuali aggiornamenti sulla durata e sui percorsi alternativi. La notizia è stata pubblicata da un quotidiano locale.

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ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord sono in programma le seguenti chiusure. Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di lunedì 25 alle 4:00 di martedì 26 maggio 2026, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Calenzano, sulla A1 Milano-Napoli. Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Montecatini Terme e Pistoia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso il tratto Montecatini Terme-Pistoia, verso Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: chiusure notturne stazione di Prato est e tratto Montecatini-Pistoia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Autostrada A11: tratto Montecatini Terme-Pistoia chiuso due nottiROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra... Autostrada A1: chiusure notturne tratto Chiusi Chianciano-Fabro e stazione Firenze ImprunetaROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Autostrada A11: chiusure notturne stazione di Prato est e tratto Montecatini-PistoiaROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord sono in programma le seguenti chiusure. Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di lunedì 25 alle 4:00 di martedì 2 ... firenzepost.it Il programma completo: Autostrada A11: tratti Chiesina Uzzanese-Montecatini e Capannori-Altopascio chiusi di notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:0 ... firenzepost.it