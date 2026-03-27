Autostrada A1 | chiusure notturne tratto Chiusi Chianciano-Fabro e stazione Firenze Impruneta

Nella notte, alcune tratte dell’autostrada A1 saranno chiuse al traffico. In particolare, il tratto tra Chiusi Chianciano e Fabro e la stazione di Firenze Impruneta saranno interessati da chiusure temporanee. Durante le chiusure sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli in transito. L’intervento rientra in lavori programmati e si svolgerà secondo le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 marzo 2026, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci. Inoltre per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro, verso Roma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne tratto Chiusi Chianciano-Fabro e stazione Firenze Impruneta Articoli correlati Autostrada A1: tratto Chiusi Chianciano-Fabro e Incisa Reggello-Firenze sud chiusi una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Autostrada A1: tratto Barberino-Firenzuola e stazione Firenze Impruneta chiusi di notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima sono programmate le seguenti chiusure notturne. Approfondimenti e contenuti su Autostrada A1 chiusure notturne tratto... Argomenti discussi: A1, chiusure notturne per la stazione di Fabro e l'area di servizio Fabro Ovest. A1 e A11, tratti chiusi per lavori in notturnaTOSCANA: Manutenzione nelle gallerie e sui cavalcavia, rifacimento della segnaletica: orari e mappa dei segmenti autostradali interdetti. Itinerari alternativi ... toscanamedianews.it Chiusa una notte stazione A1 Chiusi Chianciano TermeLa chiusura della stazione autostradale dell'A1 Chiusi Chianciano Terme nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio ... sienafree.it