Autostrada A1 | chiusure notturne tratto Chiusi Chianciano-Fabro e stazione Firenze Impruneta

Da firenzepost.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, alcune tratte dell’autostrada A1 saranno chiuse al traffico. In particolare, il tratto tra Chiusi Chianciano e Fabro e la stazione di Firenze Impruneta saranno interessati da chiusure temporanee. Durante le chiusure sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli in transito. L’intervento rientra in lavori programmati e si svolgerà secondo le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 marzo 2026, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci. Inoltre per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro, verso Roma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a1 chiusure notturne tratto chiusi chianciano fabro e stazione firenze impruneta
© Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne tratto Chiusi Chianciano-Fabro e stazione Firenze Impruneta

Articoli correlati

Autostrada A1: tratto Chiusi Chianciano-Fabro e Incisa Reggello-Firenze sud chiusi una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne.

Autostrada A1: tratto Barberino-Firenzuola e stazione Firenze Impruneta chiusi di notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima sono programmate le seguenti chiusure notturne.

Approfondimenti e contenuti su Autostrada A1 chiusure notturne tratto...

Argomenti discussi: A1, chiusure notturne per la stazione di Fabro e l'area di servizio Fabro Ovest.

chiusi chianciano fabro autostrada a1 chiusure notturneA1 e A11, tratti chiusi per lavori in notturnaTOSCANA: Manutenzione nelle gallerie e sui cavalcavia, rifacimento della segnaletica: orari e mappa dei segmenti autostradali interdetti. Itinerari alternativi ... toscanamedianews.it

chiusi chianciano fabro autostrada a1 chiusure notturneChiusa una notte stazione A1 Chiusi Chianciano TermeLa chiusura della stazione autostradale dell'A1 Chiusi Chianciano Terme nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio ... sienafree.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.