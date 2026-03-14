Autostrada A11 | tratto Montecatini Terme-Pistoia chiuso due notti

L'autostrada A11 tra Montecatini Terme e Pistoia sarà chiusa per due notti. Durante questo periodo, i veicoli dovranno seguire percorsi alternativi stabiliti dalle autorità. La chiusura interesserà specificamente il tratto tra le due località e si svolgerà nelle ore notturne. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda le operazioni di manutenzione programmate.

ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Montecatini Terme e Pistoia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 marzo, sarà chiuso il tratto Montecatini Terme-Pistoia, verso Firenze.L’area di servizio “Serravalle sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, percorrere la SR435 e rientrare sulla A11 alla stazione di Pistoia;-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso il tratto Pistoia-Montecatini Terme, verso Pisa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: tratto Montecatini Terme-Pistoia chiuso due notti Articoli correlati Autostrada A11: tratto Montecatini Terme-Chiesina Uzzanese chiuso stanotteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 alla stazione di... Autostrada A11: tratto Chiesina Uzzanese-Montecatini Terme chiuso per una notteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 alla stazione di... Tutti gli aggiornamenti su Autostrada A11 tratto Montecatini Terme... Discussioni sull' argomento Tutor autostrade 2026: mappa dei dispositivi attivi a Marzo; Autostrada A11 | stazione di Pistoia chiusa una notte. A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MONTECATINI TERME-PISTOIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONIA11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MONTECATINI TERME-PISTOIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONIRoma, 13 marzo 2026 - Sulla A11 Firenze-Pisa nord, ... trasporti-italia.com Auto contromano sull’autostrada A11, ambulanza si mette di traverso ed evita la tragediaMontecatini Terme (Pistoia), 18 settembre 2025 – Un'ambulanza della Società di Soccorso Pubblico di Montecatini, al rientro nella notte da un trasporto all'ospedale di Careggi a Firenze, ha evitato ... lanazione.it " Gattina bloccata sull’autostrada tra le auto in corsa: il salvataggio che ha evitato una tragedia Piccola, terrorizzata e immobile accanto al guardrail. Così è stata trovata una gattina lungo l’autostrada A11, in un punto dove le auto sfrecciano a grande velocità. - facebook.com facebook ADESSO [15.02-02:30] #autostrada #A11 FIRENZE-PISA NORD Firenze #trafficobloccato per incidente tra Pistoia e Prato Ovest al km 21 x.com