Atterra all’aeroporto di Orio al Serio in piena notte e fa una scoperta choc | La mia auto lasciata nel parcheggio P3 era stata smantellata me ne sono accorto solo sedendomi al volante nel buio pesto

Un viaggiatore atterra all’aeroporto di Orio al Serio in piena notte e si rende conto che la sua auto, lasciata nel parcheggio P3, è stata smantellata. Solo sedendosi al volante, si accorge della situazione: il veicolo non è più integro. La scoperta lo coglie nel buio totale del parcheggio, che appare deserto e silenzioso. La scena si svolge in un momento di totale assenza di luci e persone, rendendo evidente la situazione insolita e improvvisa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’oscurità totale del parcheggio P3 dell’aeroporto di Orio al Serio. Un viaggiatore in giacca e cravatta che, all’1:30 di notte, apre la portiera della sua Bmw, si siede al volante e, guardando oltre il parabrezza, realizza che l’intera parte anteriore dell’auto non esiste più: cofano, fari, paraurti, radiatore e pezzi di motore smantellati e portati via. Una scena che nessun passeggero vorrebbe mai vivere al rientro da un volo, ma che ora è destinata a innescare un rafforzamento strutturale nei livelli di sorveglianza dello scalo bergamasco, a vantaggio di tutti i futuri clienti delle aree di sosta. La vicenda, riportata dal Corriere della Sera, ha come protagonista Andrea Montini, un uomo d’affari bresciano di ritorno da un viaggio di lavoro di due giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Atterra all’aeroporto di Orio al Serio in piena notte e fa una scoperta choc: “La mia auto lasciata nel parcheggio P3 era stata smantellata, me ne sono accorto solo sedendomi al volante nel buio pesto” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caos a Orio al Serio il 4 gennaio a causa di un guasto tecnico ai sistemi di volo Sullo stesso argomento Rolex e gioielli contrabbandati da Dubai: fermata una hostess all’aeroporto di Orio al SerioOrio al Serio (Bergamo), 9 marzo 2026 – Una hostess di 38 anni è stata fermata all'aeroporto Il Caravaggio di Bergamo Orio al Serio mentre tentava di... Leggi anche: Maxi incendio nella notte ad Alghero: 14 auto in fiamme nel parcheggio vicino all’aeroporto il volo a tema Antica città innevata, Lhasa terra sacra è stato lanciato con successo ed è atterrato senza problemi all'aeroporto internazionale di Lhasa Gonggar, segnando una nuova piattaforma per lo sviluppo integrato di aviazione + #cultura e #turismo a x.com Tempo necessario all'aeroporto di Narita?? reddit Nasce NextBG powered by Bergamont: il nuovo modo di scoprire Bergamo in e-bikeBergamo – Atterrare all’aeroporto di Orio al Serio e partire subito per un’avventura in e-bike tra borghi, colline, ciclabili e pan ... pianetamountainbike.it Aeroporto, atterra con 74 ovuli di cocaina ed eroina nello stomaco: le avrebbero fruttato 248 mila euro, arrestataUna 43enne nigeriana proveniente da Bruxelles individuata all'atterraggio a Orio al Serio: aveva ingerito sostanza stupefacente per 873 grammi ... bergamo.corriere.it