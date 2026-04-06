Un grave incidente stradale si è verificato nello Spezzino, coinvolgendo una coppia di coniugi a bordo di una moto. La vettura si è scontrata frontalmente con un’auto, provocando la morte di entrambi i coniugi sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Drammatico incidente stradale nello Spezzino, dove una coppia di coniugi ha perso la vita in un violento scontro frontale tra la loro moto e un’ auto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, sul ponte del Magra tra Romito e Sarzana. Le vittime, marito e moglie di 65 e 60 anni, si trovavano in vacanza in Liguria e provenivano dalla provincia di Treviso. L’impatto è stato devastante, tanto da non lasciare loro alcuna possibilità di sopravvivenza. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, lo scontro sarebbe avvenuto frontalmente lungo il tratto del ponte. I due motociclisti sono stati sbalzati dalla sella, finendo sull’asfalto dopo l’urto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Marito e moglie in moto muoiono nel frontale con un’auto. Tragedia infinita

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