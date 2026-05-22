Nella serata di giovedì 21 maggio si è verificato un incidente stradale in Italia, coinvolgendo un’auto e un furgone in scontro frontale. L’impatto ha causato il ferimento di cinque persone e ha portato alla chiusura della strada interessata. Il traffico nella zona è stato paralizzato per diverse ore mentre le forze dell’ordine intervenivano sul luogo per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle cause che hanno portato allo scontro.

Un grave incidente stradale ha coinvolto un furgone e un’auto nella tarda serata di giovedì 21 maggio, provocando il ferimento di cinque persone. L’impatto, descritto come particolarmente violento, ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi e ha causato pesanti disagi alla circolazione nella zona interessata. Il bilancio è di cinque feriti, tutti trasportati in ospedale per accertamenti e cure. Le condizioni delle persone coinvolte sono state valutate sul posto dal personale sanitario, intervenuto rapidamente per stabilizzare i pazienti prima del trasferimento nei pronto soccorso. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale tra Campagna e Serre, in provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto contro furgone, frontale spaventoso in Italia: traffico paralizzato e strada chiusa

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