Frontale spaventoso in Italia a bordo anche un bimbo piccolo | tremendo traffico paralizzato

Nel tardo pomeriggio di lunedì 18 maggio, lungo la Statale 42 a Darfo Boario Terme, si è verificato un grave incidente frontale che ha coinvolto più veicoli. L’impatto ha causato quattro feriti, tra cui un bambino di 10 anni. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico, causando lunghe code e disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Paura nel tardo pomeriggio di lunedì 18 maggio a Darfo Boario Terme, dove un violento incidente frontale lungo la Statale 42 ha provocato quattro feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17.30 e ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi. Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto: un’utilitaria guidata da una giovane donna diretta verso Brescia e un Suv con a bordo una famiglia che stava viaggiando verso l’alta Valle Camonica. L’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti rapidamente due ambulanze, l’automedica, l’elisoccorso e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e soccorrere i feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Frontale spaventoso in Italia, a bordo anche un bimbo piccolo: tremendo, traffico paralizzato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Schianto spaventoso, inferno in autostrada: anche un bimbo piccolo, traffico paralizzatoAll’alba, quando l’autostrada dovrebbe essere solo una lunga striscia di fari e silenzi, il traffico si è improvvisamente trasformato in un incubo. Scontro spaventoso, auto distrutte: folle carambola in Italia, traffico paralizzatoUn grave incidente stradale si è verificato all’alba lungo la Strada Statale 219 Gubbio-Pian d’Assino, all’altezza del chilometro 14.