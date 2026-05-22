Auser Forlì nuovo corso | l’ex assessore Russo guida il volontariato

Auser Forlì ha annunciato un nuovo capitolo con l'ingresso di un nuovo presidente, scelto dopo la conclusione di un mandato di otto anni. L'ex assessore, che ha ricoperto ruoli pubblici in passato, assume ora la guida dell'associazione di volontariato. La nomina solleva domande su come si evolveranno i servizi rivolti ai piccoli centri e alle zone collinari, dove l’associazione è presente con attività di assistenza e supporto. La transizione segna un cambiamento nel modo di organizzare le iniziative di volontariato nel territorio.

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