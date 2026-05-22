Auser Forlì nuovo corso | l’ex assessore Russo guida il volontariato
Auser Forlì ha annunciato un nuovo capitolo con l'ingresso di un nuovo presidente, scelto dopo la conclusione di un mandato di otto anni. L'ex assessore, che ha ricoperto ruoli pubblici in passato, assume ora la guida dell'associazione di volontariato. La nomina solleva domande su come si evolveranno i servizi rivolti ai piccoli centri e alle zone collinari, dove l’associazione è presente con attività di assistenza e supporto. La transizione segna un cambiamento nel modo di organizzare le iniziative di volontariato nel territorio.
? Domande chiave Chi è l'uomo che eredita la guida dell'associazione dopo otto anni?. Come cambierà il supporto ai piccoli centri e alle zone collinari?. Quale bagaglio di esperienze porta il nuovo presidente nel settore sociale?. Perché la gestione del volontariato si divide in due anime distinte?.? In Breve Giuseppina Carbonetti mantiene il ruolo di vicepresidente per supportare il nuovo corso.. Russo ha operato nella protezione civile per trent'anni tra missioni in Abruzzo e Romagna.. L'assemblea ha approvato i due bilanci relativi all'anno 2025 dell'ente.. L'obiettivo prioritario riguarda il sostegno nelle zone collinari e nei piccoli centri isolati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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