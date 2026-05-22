Auser Forlì dopo otto anni Maria Luisa Bargossi lascia la presidenza | al timone c' è l' ex assessore Gabriele Russo

Dopo otto anni di presidenza, Maria Luisa Bargossi ha lasciato il suo incarico all’interno dell’associazione locale. Al suo posto, è stato nominato Gabriele Russo, ex assessore, che ora assume il ruolo di presidente. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione, che ha annunciato il nuovo incarico senza specificare ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi. La transizione si è svolta senza particolari annunci pubblici o dichiarazioni ufficiali oltre alla nomina.

Cambio alla presidenza dell'Auser Forlì. A prendere il testimone di Maria Luisa Bargossi, che ha guidato l'associazione per otto anni, è Gabriele Russo. Forlimpopolese classe 1960, Russo è molto noto per la sua lunga attività politica e amministrativa: fra il 1990 e il 2000 è stato assessore nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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