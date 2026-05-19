Auser dopo otto anni si chiude la presidenza di Maria Luisa Bargossi | Il bilancio è sano oltre 2700 iscritti
Dopo otto anni, si conclude l’incarico della presidente di Auser Forlì. La associazione conta più di 2.700 iscritti e ha un bilancio considerato stabile. Giovedì si terrà l’assemblea annuale nella sede della Cgil in via Pelacano, durante la quale verranno presentati i risultati economici e le attività svolte nell’ultimo anno. L’incontro rappresenta un momento di confronto tra i soci e i rappresentanti dell’associazione.
Giovedì, nella sede forlivese della Cgil in via Pelacano, è in programma l’annuale assemblea di bilancio di Auser Forlì. Oltre all’approvazione del bilancio 2025, c’è anche un altro punto della massima importanza: la nomina del nuovo presidente. Si chiude infatti dopo otto anni e due mandati la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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