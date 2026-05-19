Maria Luisa morta 5 giorni dopo l’incidente lascia tre figli e i nipoti

Maria Luisa Riva, una donna di 74 anni, è deceduta ieri pomeriggio all’ospedale Bufalini di Cesena, cinque giorni dopo essere stata coinvolta in un incidente avvenuto mercoledì scorso lungo via Cella. L’incidente si è verificato mentre la donna era in bicicletta. La vittima lascia tre figli e diversi nipoti. La sua morte è stata comunicata dall’ospedale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

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