Maria Luisa morta 5 giorni dopo l’incidente lascia tre figli e i nipoti
Maria Luisa Riva, una donna di 74 anni, è deceduta ieri pomeriggio all’ospedale Bufalini di Cesena, cinque giorni dopo essere stata coinvolta in un incidente avvenuto mercoledì scorso lungo via Cella. L’incidente si è verificato mentre la donna era in bicicletta. La vittima lascia tre figli e diversi nipoti. La sua morte è stata comunicata dall’ospedale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.
Ravenna, 19 maggio 2026 – È morta ieri pomeriggio all'ospedale Bufalini di Cesena, cinque giorni dopo l’incidente, Maria Luisa Riva, la 74enne investita mercoledì scorso lungo via Cella mentre viaggiava in bicicletta. La donna era finita contro un furgoncino all’incrocio tra via del Sale e via Antica Massa, nelle campagne di San Pietro in Campiano. Sul posto per i rilievi era intervenuta la polizia locale, mentre il 118 con l’elimedica l’aveva trasportata al Bufalini. La donna abitava a Carraie e lascia tre figli e i nipoti. La ricostruzione. Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli agenti di polizia locale, la 74enne viaggiava su via Cella e proveniva da Carraie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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