Niente carta filigranata, annunci solenni e caratteri con svolazzi in oro zecchino. Per le sue nozze, Aurora Ramazzotti ha deciso di puntare tutto sul fascino fluo degli anni '90. In vista del matrimonio con lo storico compagno Goffredo Cerza, fissato per il 4 luglio 2026, l'influencer ha mostrato ai follower la grafica prescelta per gli inviti, ed è un vero e proprio manifesto generazionale. Leggi anche: Aurora Ramazzotti e il nuovo tatuaggio sul braccio. Ecco cosa significa Gli ospiti riceveranno un piccolo periodico che ricalca fedelmente lo stile di Cioè, la rivista simbolo dell'adolescenza tra gli anni '90 e i primi Duemila.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aurora Ramazzotti svela l'invito di nozze in stile Anni 90: "Un regalo per me stessa"

Notizie correlate

Se eri adolescente negli anni ’80 e ’90, questo invito al matrimonio di Aurora Ramazzotti ti farà emozionareAurora Ramazzotti ha deciso di sorprendere gli invitati al suo matrimonio con una scelta originale e carica di nostalgia.

L’invito di nozze di Aurora Ramazzotti fa impazzire le MillennialsMilano – Fervono i preparativi per le (ormai prossime) nozze tra Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Madonna, rubati gli abiti al Coachella. La cantante offre una ricompensa: Non sono solo vestiti, fanno parte della mia storia; Achille Lauro e Lavinia Mauro sono una coppia? Ecco la verità; Paola Perego: Ho scoperto il tumore grazie alla prevenzione, oggi potrei non esserci. Simona Ventura? Ha scelto un’altra strada; Aurora Ramazzotti, i preparativi per il matrimonio: E’ quasi il momento.

''Volevo troppo farvelo vedere'': Aurora Ramazzotti svela l’invito alle nozze con Goffredo Cerza il prossimo 4 luglio''Volevo troppo farvelo vedere'': Aurora Ramazzotti svela l’invito alle nozze con Goffredo Cerza il prossimo 4 luglio ... gossip.it

L’invito di nozze di Aurora Ramazzotti fa impazzire le MillennialsLa figlia di Eros e Michelle Hunziker sposerà il compagno Goffredo Cerza il prossimo 4 luglio: Abbiamo scelto di ricreare un giornaletto anni ‘90-2000, mi ricorda i momenti più spensierati. Sui soci ... ilgiorno.it

«Volevo un invito che racchiudesse tutte le informazioni sui giorni dell’evento, ma che sapesse rispecchiare anche la nostra anima, il fulcro della nostra relazione di ormai nove anni: il divertimento». Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno organizzando il facebook