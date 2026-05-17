Auto sulla folla a Modena la Lega | Altro che cittadinanze facili ora permessi di soggiorno revocabili Le reazioni di Meloni e Schlein

Sabato pomeriggio a Modena, un uomo ha investito diverse persone con un'auto, provocando otto feriti. Le reazioni politiche sono arrivate rapidamente, con la Lega che ha commentato la vicenda sottolineando la necessità di revocare i permessi di soggiorno e criticando le politiche di cittadinanza. Le dichiarazioni di altri esponenti politici, tra cui leader di diversi schieramenti, sono state di condanna e sgomento, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’incidente.

La condanna e lo sgomento dei partiti sono unanimi. E c'è chi come la Lega pensa già alle conseguenze politiche, dopo quanto accaduto sabato pomeriggio a Modena, dove un uomo in auto a tutta velocità ha investito diverse persone, ferendone otto."Quanto accaduto a Modena, dove un uomo ha investito. 🔗 Leggi su Today.it

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