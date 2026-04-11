Vento antisemita nel Pd? FdI | C’è chi si augura l’annientamento dello Stato di Israele Schlein chiarisca da che parte sta

Nelle ultime settimane sono stati segnalati alcuni commenti e comportamenti all’interno del Partito Democratico che hanno sollevato dubbi sulla presenza di toni antisemiti. FdI ha chiesto alla segretaria del partito di chiarire la propria posizione e di prendere le distanze da eventuali episodi considerati inquietanti. La discussione si concentra sulle dichiarazioni e sui comportamenti di alcuni membri del partito, mentre il dibattito pubblico si concentra sulle responsabilità delle varie figure politiche.

Nel Pd pro Pal soffia un vento antisemita? Se così non è la segretaria Elly Schlein dovrebbe parlare a chiare lettere e prendere le distanze da episodi inquietanti. Dopo la richiesta del Pd milanese di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv spunta chi, nelle file dem, si augura la distruzione dello Stato di Israele. Un segnale preoccupante e incontestabile, Fratelli d’Italia pretende chiarezza. “Ora – scrive in una nota il capogruppo al Senato Lucio Malan – abbiamo anche una esplicita richiesta di annientamento dello Stato di Israele da parte di un dirigente locale del partito democratico. Michele Gamba, segretario del Circolo 2 del Pd di Monza.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vento antisemita nel Pd? FdI: “C’è chi si augura l’annientamento dello Stato di Israele. Schlein chiarisca da che parte sta” Malan spiazza il Pd: "Schlein chiarisca su linea antisemita nel partito"C'è un cortocircuito profondo all'interno del Partito democratico che si fa sempre più diviso al suo interno fra la corrente riformista e quella... Le relazioni pericolose del Pd: un certo Abu Omar in prima fila al convegno dem. FdI: “Schlein chiarisca”In prima fila, accanto a volti storici della sinistra come Massimo D’Alema, c’era anche Abu Omar (alias di Ahmad Mohammad Suleiman Mousa) che,...