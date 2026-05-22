Augura a Elly Schlein di essere investita come a Modena bufera nel centrodestra | Meloni la sospende
Un commento pubblicato sui social ha scatenato una nuova tensione politica in Lombardia, portando a una sospensione temporanea di una figura di spicco del centrodestra da parte del presidente del consiglio. La frase rivolta a una leader di partito ha suscitato reazioni immediate, con richieste di chiarimenti e polemiche tra le forze politiche. La vicenda si inserisce in un clima di crescente nervosismo tra gli schieramenti, con accuse reciproche e appelli alla moderazione.
Barzanò, 22 maggio 2026 – Un commento pubblicato sui social ha innescato una nuova bufera politica in Lombardia. Al centro del caso c’è Debora Piazza, segretaria locale e consigliera comunale della Lega a Barzanò, finita nella polemica per un messaggio lasciato sotto una diretta Facebook con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. Nel giro di poche ore, la frase è stata rilanciata online e ha provocato reazioni trasversali, con richieste di chiarimenti e prese di distanza anche dentro lo stesso partito. Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Augura a Schlein di essere investita come i pedoni di Modena: sospesa consigliera della Lega Piazza
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