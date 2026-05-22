Attivate le ricerche per una persona scomparsa in azione anche droni e unità cinofile
Venerdì 22 maggio, nel comune di Esino Lario in provincia di Lecco, sono state avviate le ricerche di una persona scomparsa. Le operazioni sono state avviate nel tardo mattino e coinvolgono squadre di volontari, unità cinofile e droni. La persona non è tornata a casa e non ha più risposto alle telefonate, motivo per cui sono state attivate le ricerche in tutta l’area. Sul posto si stanno coordinando le forze di soccorso per cercare di rintracciarla.
Nuovo allarme per una persona scomparsa in provincia di Lecco. Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 maggio, nel territorio comunale di Esino Lario sono infatti scattate le ricerche per ritrovare una persona che non è rientrata a casa e non ha più dato notizie di sè. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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