Un episodio violento si è verificato in Mali, provocando la morte di almeno 25 persone durante una serie di attacchi coordinati che hanno coinvolto cinque villaggi nella regione centrale di Bandiagara. Le autorità locali hanno riferito che alcuni villaggi sono stati dati alle fiamme in seguito agli attacchi, che si sono verificati nelle ultime ore. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabili o motivazioni specifiche di questi episodi di violenza.

Nuova escalation di violenza in Mali, dove almeno 25 persone sono state uccise in una serie di attacchi coordinati contro cinque villaggi nella regione centrale di Bandiagara. Secondo quanto riferito da fonti locali e amministrative all’Afp, gli assalti sarebbero stati compiuti da presunti gruppi jihadisti. Gli attacchi, avvenuti nella giornata di ieri, hanno provocato anche numerosi feriti, incendi di abitazioni e furti di bestiame, costringendo centinaia di persone alla fuga. “Stiamo già piangendo 25 morti e ci sono molti feriti, tra cui donne e bambini”, ha dichiarato anonimamente un funzionario locale, spiegando che intere famiglie sarebbero scappate senza riuscire a portare via nulla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attacco shock in Mali: almeno 25 morti, villaggi dati alle fiamme

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