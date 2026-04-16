Nella notte, diverse città ucraine sono state colpite da un attacco missilistico russa che ha provocato numerosi danni e almeno 14 vittime. L’attacco ha coinvolto aree di Kiev, Dnipro e Odessa, con esplosioni che hanno risuonato in tutta la zona. Le autorità locali hanno confermato il bilancio delle vittime e stanno mettendo in campo le operazioni di soccorso. La situazione resta sotto osservazione mentre si cercano eventuali altre persone coinvolte.

Un massiccio attacco missilistico russo ha colpito nella notte diverse città dell’Ucraina, tra cui Kiev, Dnipro e Odessa. I raid hanno preso di mira aree residenziali e infrastrutture civili, provocando vittime e danni estesi. Erano le 2:35 quando l’aeronautica militare ucraina ha lanciato l’ allarme antiaereo per l’arrivo di missili balistici. Circa un’ora più tardi, le esplosioni hanno colpito la capitale, causando almeno cinque morti, tra cui un bambino di 12 anni. Secondo il Servizio statale di emergenza ucraino, il bilancio dei feriti a Kiev è salito ad almeno 45 persone, con 26 ricoverate in ospedale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per ore tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attacco improvviso, tante esplosioni. Il bilancio è drammatico: “Almeno 14 morti”

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