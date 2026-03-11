Nella serata di martedì 10 marzo, un autobus nel Canton Friburgo in Svizzera è stato colpito da un incendio. L’incidente ha causato la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre cinque, alcune in condizioni gravi. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e gestire l’emergenza. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

Una tragedia ha scosso la Svizzera nella serata di martedì 10 marzo, quando un autobus è stato avvolto dalle fiamme nel Canton Friburgo provocando almeno sei vittime e cinque feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. L’incendio è avvenuto a Kerzers, località situata a circa venti chilometri a ovest di Berna. Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia, il mezzo coinvolto era un autopostale, un autobus utilizzato per il trasporto della posta ma aperto anche ai passeggeri. L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando il veicolo è stato improvvisamente avvolto da un violento incendio che ha generato una grande colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Svizzera, autobus in fiamme nel Canton Friburgo: almeno sei morti e cinque feriti

