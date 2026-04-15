Nella regione sudorientale della Turchia, un giovane ha aperto il fuoco in una scuola, provocando almeno quattro vittime tra cui tre compagni e ferendo circa venti persone. È il secondo attacco di questo tipo in due giorni, e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti e ha portato all’intervento delle forze di sicurezza sul posto.

Il 15 aprile uno studente ha aperto il fuoco in una scuola nel sudest della Turchia, uccidendo almeno quattro persone, tra cui tre compagni di scuola, e ferendone una ventina, ha riferito Mükerrem Ünlüer, governatore della provincia di Kahramanmaras. Si tratta del secondo episodio di questo tipo in due giorni. “L’attacco ha causato la morte di tre studenti e un insegnante”, ha dichiarato alla stampa Ünlüer, aggiungendo che l’aggressore si è poi suicidato. In Turchia gli studenti dell’ottava classe hanno generalmente 13 o 14 anni, e quelli della quinta 10 o 11 anni. Ünlüer ha riferito anche che quattro feriti, ricoverati in condizioni critiche, sono stati sottoposti a interventi chirurgici.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Turchia, almeno quattro morti nel secondo attacco in una scuola in due giorni

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