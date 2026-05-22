All’ATP 250 di Ginevra, il torneo si avvia alla conclusione con una finale inedita. Mariano Navone dall’Argentina ha battuto il tedesco in semifinale, mentre Learner Tien dagli Stati Uniti ha vinto contro il favorito di turno. La partita tra i due si disputerà domani, con Navone che ha superato un avversario che aveva messo in difficoltà il favorito del torneo. Un epilogo che ha coinvolto anche un tiebreak decisivo, lasciando il pubblico in attesa dell’ultimo atto.

Epilogo abbastanza particolare, quello che andrà in scena all’ATP 250 di Ginevra. Domani, in finale, a sfidarsi saranno l’argentino Mariano Navone e l’americano Learner Tien. Nella sostanza, tutto il contrario di ciò che avrebbero supposto i pronostici, ma la questione va vista un po’ più nel dettaglio. Navone, va detto, inizia davvero male la sua semifinale con Casper Ruud. Il norvegese va subito avanti 2-0 vincendo otto punti consecutivi, salvo poi perderne altrettanti nell’iniziare a subire una serie di quattro giochi consecutivi, l’ultimo dei quali tenuto ai vantaggi dall’argentino che, però, si fa riprendere sul 4-4. Il destino, però, è favorevole al sudamericano, che sotto 4-5 vince gli ultimi tre game e il set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Ginevra 2026: Tien all’ultimo respiro su Bublik, Navone sorprende Ruud

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