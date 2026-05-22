Tommy Paul si è qualificato per la finale dell’ATP 500 di Amburgo dopo aver sconfitto Alex de Minaur in due ore e 17 minuti di gioco. La partita si è conclusa con la vittoria di Paul, che affronterà Buse nella finale del torneo. De Minaur ha provato a rimontare durante il match, ma alla fine non è riuscito a portare a casa il risultato. L’incontro si è svolto in un clima di grande intensità e combattività.

Servono due ore e 17 minuti a Tommy Paul per battere Alex de Minaur e andare in finale all’ATP 500 di Amburgo. All’interno del Rothenbaum l’americano batte l’australiano per 2-6 6-3 6-3 e sfiderà così il peruviano Ignacio Buse. Si tratterà di una prima volta tra i due, che posseggono uno stile decisamente differente l’uno dall’altro. Primo set che inizia subito nel segno della lotta: due palle break per Paul nel primo game, una per de Minaur nel secondo. E poi un’altra nel quarto per l’aussie, che però va a segno. I due, comunque, lottano praticamente su ogni punto, i game facili sono pochi e così prima ancora de Minaur ha la palla del 5-1 prima che Paul tenga ai vantaggi, poi l’americano ha due chance per rientrare sul 4-3, ma le manca e poi subisce un altro break che vale il 6-2 per l’australiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Amburgo 2026: Tommy Paul raggiunge Buse in finale, de Minaur rimontato

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