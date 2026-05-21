ATP Amburgo 2026 De Minaur elimina Darderi In semifinale anche Paul rimonta clamorosa di Buse
Le semifinali dell’ATP 500 di Amburgo 2026 sono state definite con la sconfitta di uno dei giocatori italiani in gara. Durante il torneo, l’australiano ha battuto l’avversario con un punteggio di 6-0 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti, eliminandolo dalla competizione. Sono passati inoltre in semifinale un altro tennista e un giocatore che ha ottenuto una vittoria dopo una rimonta significativa.
Si sono delineate le semifinali dell’ATP 500 di Amburgo. Non ci sarà Luciano Darderi, visto che il tennista italiano è stato nettamente sconfitto dall’australiano Alex de Minaur con un perentorio 6-0 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Darderi non è mai riuscito ad entrare in partita ed ora la testa va al Roland Garros, dove l’obiettivo sarà quello di provare a raggiungere almeno gli ottavi di finale, dove potrebbe esserci un derby con Jannik Sinner. L’australiano affronterà in semifinale Tommy Paul. L’americano va a caccia della sua prima finale della carriera sulla terra rossa (se si esclude quella particolare di Houston) e ha superato brillantemente il padrone di casa Daniel Altmaier in due set con il punteggio di 6-2 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
ATP Amburgo, delusione Darderi: De Minaur domina e lo eliminaLuciano Darderi è stato eliminato da Alex De Minaur nei quarti di finale dell’ATP di Amburgo: non c’è mai stata storia, punteggio pesante È andata in...
LIVE Darderi-De Minaur, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole un’altra semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello scontro di quarti di finale dell’ATP...
Darderi-De Minaur all'Atp Amburgo, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com
QUARTI DI FINALE! Luciano Darderi non si ferma ad Amburgo. Battuto Hanfmann 7-6 7-5 e pass per i quarti conquistato! Ora sarà sfida contro De Minaur facebook
ATP500 Amburgo: [7] L. Darderi batte Y. Hanfmann 7-6(7); 7-5 reddit
ATP Amburgo 2026, Luciano Darderi si ferma ai quarti di finale contro Alex de MinaurSi ferma nei quarti di finale la corsa di Luciano Darderi nell'ATP 500 di Amburgo: sulla terra battuta teutonica l'azzurro, numero 7 del seeding, cede al ... oasport.it
LIVE Darderi-De Minaur 0-6, 3-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro eliminato senza appello, ora il Roland GarrosCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e anche il cammino di Luciano DARDERI ad Amburgo, lo ritroveremo al Roland Garros ... oasport.it