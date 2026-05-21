Le semifinali dell’ATP 500 di Amburgo 2026 sono state definite con la sconfitta di uno dei giocatori italiani in gara. Durante il torneo, l’australiano ha battuto l’avversario con un punteggio di 6-0 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti, eliminandolo dalla competizione. Sono passati inoltre in semifinale un altro tennista e un giocatore che ha ottenuto una vittoria dopo una rimonta significativa.

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 500 di Amburgo. Non ci sarà Luciano Darderi, visto che il tennista italiano è stato nettamente sconfitto dall’australiano Alex de Minaur con un perentorio 6-0 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Darderi non è mai riuscito ad entrare in partita ed ora la testa va al Roland Garros, dove l’obiettivo sarà quello di provare a raggiungere almeno gli ottavi di finale, dove potrebbe esserci un derby con Jannik Sinner. L’australiano affronterà in semifinale Tommy Paul. L’americano va a caccia della sua prima finale della carriera sulla terra rossa (se si esclude quella particolare di Houston) e ha superato brillantemente il padrone di casa Daniel Altmaier in due set con il punteggio di 6-2 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Amburgo 2026, De Minaur elimina Darderi. In semifinale anche Paul, rimonta clamorosa di Buse

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