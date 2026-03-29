A 95 anni | 70mila fan per una nonna e i suoi cani senza filtri

Una donna di 95 anni ha guadagnato oltre 70.000 follower sui social media condividendo momenti della sua quotidianità insieme ai suoi cani, senza usare filtri o trucchi. La sua presenza online ha attirato l’attenzione di molti utenti, che apprezzano la sua spontaneità e il modo naturale con cui si mostra. La figura ha ottenuto un notevole riscontro in un ambiente digitale spesso caratterizzato da contenuti perfezionati e curati.

Nell’epoca digitale dominata da velocità e perfezione curata, una donna di 95 anni ha riscritto le regole del successo sui social media attraverso la pura autenticità. Rosalie Julian, residente nel Massachusetts, ha trasformato i suoi momenti quotidiani con due cani golden retriever in un fenomeno virale che conta oltre 70mila seguaci. La sua figlia, Suzanne Schineller, gestisce il profilo dove la madre appare non come un’influencer tradizionale, ma come una figura materna serena che tratta gli animali come nipoti pelosi. Il successo non nasce da strategie di marketing complesse o contenuti prodotti industrialmente, bensì dall’incapacità della protagonista di vedersi come una celebrità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A 95 anni: 70mila fan per una nonna e i suoi cani senza filtri Articoli correlati A 95 anni diventa una star dei social assieme ai suoi cani: “Io influencer? Mi mette a disagio, sono solo una nonna che vuole bene ai suoi nipoti pelosi”. La storia di Rosalie JulianA 95 anni, con una voce dolce e una naturalezza che sembra arrivare da un’altra epoca, è diventata una piccola star dei social. Morta a 95 anni, la famiglia dice sì alla donazione: il fegato di nonna Maria salva un paziente in attesaMaria è morta a 95 anni al Sant’Andrea: la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi e il fegato, idoneo, è stato trapiantato a un paziente...