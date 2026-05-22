Atalanta chiusura a Firenze con lo sguardo rivolto verso il futuro

L’Atalanta ha concluso il campionato con una partita a Firenze, che si è rivelata più una passerella che una vera gara da combattimento. La stagione, durata molti mesi e caratterizzata da diverse difficoltà, si è ormai conclusa e il club si prepara a guardare avanti. La sfida si è svolta nel rispetto delle regole e senza particolari episodi di rilievo, con i giocatori che hanno salutato i tifosi presenti allo stadio prima di lasciare il campo.

Ultimo capitolo di una stagione lunghissima e complicata, come era normale che fosse. L’Atalanta conclude il suo campionato a Firenze in una partita che è di fatto una passerella. Si gioca alle 20:45 al Franchi contro una Fiorentina che a questa stagione non ha più nulla da chiedere, dopo aver conquistato una soffertissima salvezza, e che in campo ci scende solo per l’orgoglio di dimostrare di valere di più. Come è successo la scorsa settimana in casa della Juventus, con una vittoria per 2-0 che ha compromesso la corsa Champions dei bianconeri. La Dea dal canto suo non ha più nulla che può perdere, visto che la qualificazione in Conference League è stata già blindata con la sconfitta di misura con il Bologna e che sopra il 7° posto non c’è alcuna possibilità di andare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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