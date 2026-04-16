È scomparso all’età di 89 anni Emmanuele Francesco Maria Emanuele, figura nota nel mondo culturale e accademico italiano. Filantropo e mecenate, aveva dedicato gran parte della sua vita a iniziative legate al Mediterraneo e al sociale. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel settore. La sua attività si era sviluppata nel corso di molti decenni, con numerosi interventi pubblici e sostegni a progetti culturali.

È morto all’età di 89 anni Emmanuele Francesco Maria Emanuele, protagonista di altissimo profilo del panorama culturale e accademico italiano. Emanuele è stato giurista, economista, umanista, mecenate e filantropo. Con la sua scomparsa «l’Italia perde un raffinato intellettuale e un autentico umanista contemporaneo, capace di coniugare sapere e responsabilità, visione e concretezza», ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, esprimendo il proprio cordoglio. «Nel suo lungo percorso, il professor Emanuele – ha ricordato il ministro – ha incarnato una rara sintesi tra cultura, filantropia e impegno civile, restituendo centralità alla funzione etica della conoscenza».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È morto Emmanuele Emanuele, filantropo e mecenate con lo sguardo rivolto al Mediterraneo e al sociale

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