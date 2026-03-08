Si chiude la Borsa del Turismo Extralberghiero con lo sguardo rivolto al futuro

Si è conclusa la prima edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero in Puglia, organizzata da Confesercenti Brindisi con il supporto di Assoturismo Confesercenti Puglia e promossa da Aigo Confesercenti Puglia. L’evento ha attirato operatori e professionisti del settore, con un riscontro positivo rispetto alle aspettative iniziali. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione e interesse per il futuro del turismo extralberghiero.

La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanze istituzionali regionali e territoriali, 14 Comuni, cinque Distretti del Commercio, Unioncamere Puglia, cinque associazioni nazionali e 16 buyer nazionali e internazionali. Nei tre giorni si sono svolti oltre 900 incontri B2B, confermando l'interesse concreto verso l'offerta extralberghiera pugliese e la qualità del lavoro svolto dagli operatori. Grande partecipazione anche ai 20 convegni tematici, suddivisi tra la Sala Gino Strada - coordinati dal professore Santamato dell'Università di Bari - e la Sala Conferenze, dove si sono affrontati temi cruciali come sostenibilità, governance, normativa, fiscalità e marketing dell'ospitalità diffusa.