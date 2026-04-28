Trapani | assolta l' ex senatrice Vicari dall' accusa di corruzione

Il tribunale di Trapani ha assolto l’ex senatrice dall’accusa di corruzione, pronunciando la frase “il fatto non sussiste”. La decisione è arrivata dopo aver esaminato le prove presentate durante il processo, che non sono state ritenute sufficienti a sostenere l’accusa. La vicenda ha coinvolto l’ex senatrice in un procedimento giudiziario che si è concluso con l’assenza di responsabilità penale.

Il fatto non sussiste: è la formula utilizzata dal tribunale di Trapani per assolvere l’ex senatrice Simona Vicari, imputata di corruzione nell’inchiesta denominata «Mare monstrum», storpiatura voluta per sottolineare le tangenti che avrebbero agevolato l’ erogazione di contributi pubblici ai collegamenti navali tra la Sicilia e le isole minori. Condannata invece a otto anni, in quello che era un troncone col rito ordinario, l’ex dirigente della Regione siciliana Salvatrice Severino. L’accusa per la Vicari, ex di Forza Italia e poi passata a Ncd, poi tornata nel centrodestra, coinvolta nella vicenda per il periodo in cui era sottosegretaria...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trapani: assolta l'ex senatrice Vicari dall'accusa di corruzione Notizie correlate Bacia un bambino al parco, assolta dall'accusa di violenza sessualeUna donna, difesa dall’avvocato Andrea Galmacci, è stata assolta dall’accusa di violenza sessuale su minore. Gioielli, taniche d'olio e piattini del servizio buono, badante assolta dall'accusa di aver rubato 200mila euroBadante accusata di aver rubato gioielli per 200mila euro (ma anche quindici litri di olio, stoviglie e biancheria), ma dopo sette anni la Corte... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Assolta l'ex senatrice Simona Vicari; Processo Mare Monstrum, troncone trapanese. Assolta l’ex senatrice Simona Vicari; Simona Vicari assolta, il Tribunale di Trapani: Il fatto non sussiste; Il Rolex non era una mazzetta: assolta Simona Vicari, nessun patto occulto con Morace. Assolta l'ex senatrice Simona VicariIl fatto non sussiste. L'ex sottosegretaria Simona Vicari era accusata di corruzione nell'ambito dell'inchiesta Mare nostrum ... rainews.it Il tribunale di Trapani assolve ex senatrice Vicari, accusata di corruzione(ANSA) - TRAPANI, 28 APR - Il giudice di Trapani ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste l'ex senatrice Simona Vicari, accusata dalla Procura di corruzione nell'ambito dell'inchiesta Ma ... msn.com Trapani punta sulla busiata: un progetto tra turismo, identità e agricoltura #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook