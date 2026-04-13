Comunali le squadre dei candidati sindaci | ecco quante liste ci saranno

In vista delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, le squadre di candidati sindaci sono pronte a presentare ufficialmente le liste di supporto. Quattro candidati sono in corsa per la fascia più alta del municipio e hanno già definito le compagini che li affiancheranno nella campagna elettorale. Le liste, composte da diversi gruppi e singoli, saranno ora sottoposte alle procedure di verifica previste dalla legge elettorale locale.