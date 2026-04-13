Comunali le squadre dei candidati sindaci | ecco quante liste ci saranno
In vista delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, le squadre di candidati sindaci sono pronte a presentare ufficialmente le liste di supporto. Quattro candidati sono in corsa per la fascia più alta del municipio e hanno già definito le compagini che li affiancheranno nella campagna elettorale. Le liste, composte da diversi gruppi e singoli, saranno ora sottoposte alle procedure di verifica previste dalla legge elettorale locale.
Sono pronte a presentarsi ufficialmente le squadre che sosterranno i quattro candidati sindaci alle elezioni comunali di Reggio Calabria. A una decina di giorni dal deposito delle liste, c'è massimo riserbo da parte delle forze in campo, che stanno cesellando le candidature con ripensamenti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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