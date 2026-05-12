le associazioni animaliste e ambientaliste di arezzo invitano i candidati a sindaco ad un incontro

Le associazioni animaliste e ambientaliste di Arezzo hanno annunciato un invito rivolto ai candidati alla carica di sindaco per un incontro pubblico. La proposta mira a discutere questioni legate alla tutela degli animali e alla tutela ambientale nella città. La data dell’appuntamento non è ancora stata comunicata, ma si tratta di un evento che coinvolge diverse organizzazioni di settore.

Arezzo, 12 maggio 2026 – . Martedì 19 Maggio alle 20,30 presso il CAS Tortaia. Ogni candidato ha confermato la sua presenza eccetto Comanducci che sarà rappresentato dalla signora Carlettini. Vista la crescente sensibilità nei confronti di certe tematiche da parte dei cittadini, pensiamo sarà un incontro partecipato e fruttuoso. Durante l'incontro verranno fatte 5 domande per le quali ogni candidato avrà due minuti di tempo per rispondere (due minuti a domanda). A moderare l'incontro un professionista esterno alle associazioni. Arezzo per gli animali - Animal Voices United - ENPA - Il Carro di Buoi - LEAL - Le Impronte del Bosco - Lo Scudo di Pan - Muschio - Operazione Bufo Bufo - OIPA - Rifugio per gatti Cinni - WWF🔗 Leggi su Lanazione.it

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