Nella serata di ieri a Monza, la polizia ha avviato un inseguimento per fermare un uomo in bicicletta sospettato di attività illecite. Durante la fuga, il soggetto ha tentato di scappare spintonando e colpendo con calci e pugni gli agenti, che sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in centrale. L’uomo è stato arrestato e portato via dagli agenti.

Monza, 5 marzo 2026 – Un inseguimento l'altra sera per catturare un pusher in bici. La polizia ha tratto in arresto a Monza un 33enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti dagli equipaggi della Squadra Volante. Gli agenti, impegnati in un intervento nella zona di via Sempione, hanno notato un uomo vestito di scuro che in bicicletta e che, alla vista della pattuglia, ha assunto un comportamento sospetto. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, gli agenti hanno intimato l'alt per procedere alla sua identificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pusher in bici vede la polizia e scappa, poi dà calci e pugni agli agenti: arrestato

Ruba la cassa del Koko Sushi, poi calci e pugni alla polizia: arrestato ventenneHa poco più di 20 anni ed è triestino il ladro che, nella notte dello scorso 4 gennaio, ha tentato il colpo nel ristorante “Koko sushi” di via del...

Tutto quello che riguarda Pusher in bici vede la polizia e scappa....

Temi più discussi: Pusher fermato in bici: in casa nascondeva oltre tre etti di droga; La droga arrivava in bici, preso pusher che spacciava hashish; Pusher in bici sorpreso dai Carabinieri a Tor San Lorenzo: trovato con droga e contante; Ardea, pusher fermato in bici a Tor San Lorenzo: sequestrati hashish, cocaina e mille euro - Quotidiano La.

Vede i carabinieri, getta la droga e fugge: Ancona, catturato il pusher con la bici elettrica. Era già stato braccato a settembre fino a FalconaraANCONA Getta via un barattolo con la droga: inseguito e arrestato dai carabinieri. In manette, domenica pomeriggio, c’è finito un tunisino di 33 anni, volto noto alle forze dell’ordine e già finito ... corriereadriatico.it

Il pusher recapita le dosi in bici. Fermato con 10 grammi di cocaFermato in bici con 10 grammi di cocaina: il pusher ciclista finisce in manette e dovrà scontare gli arresti domiciliari. Pedalava di sera lungo via Litoranea, ma addosso aveva un prezioso carico di ... ilrestodelcarlino.it

Processo rinviato per il pusher armato fermato nei boschi tra Castiglione e Morazzone. - facebook.com facebook

Due pusher a Cagliari sono finiti in manette grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini sull’App YouPol della Polizia di Stato, che consente di denunciare, anche in forma anonima, episodi di spaccio e situazioni sospette. Le informazioni raccolte hanno permes x.com