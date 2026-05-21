Flotilla fermata da Israele i sindaci del Bolognese alzano la voce | Liberate subito i nostri attivisti
Decine di sindaci e amministratori della provincia di Bologna hanno firmato un appello chiedendo il rilascio immediato di tre attivisti attualmente trattenuti da Israele. Questi sono stati fermati dopo un’operazione che ha coinvolto delle imbarcazioni in mare. La richiesta si rivolge alle autorità israeliane affinché consentano il rientro in sicurezza dei tre cittadini italiani, senza specificare ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto o sulle identità degli attivisti. La vicenda ha suscitato attenzione a livello locale, con le autorità che chiedono un intervento rapido.
Un appello forte, firmato da decine di sindaci e amministratori della città metropolitana di Bologna, per chiedere il rientro in sicurezza di Alessio Catanzaro, Francesco Gilli e Ilaria Mancosu, i tre attivisti attualmente trattenuti da Israele dopo l’operazione contro le imbarcazioni della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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