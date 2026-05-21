Flotilla fermata da Israele i sindaci del Bolognese alzano la voce | Liberate subito i nostri attivisti

Decine di sindaci e amministratori della provincia di Bologna hanno firmato un appello chiedendo il rilascio immediato di tre attivisti attualmente trattenuti da Israele. Questi sono stati fermati dopo un’operazione che ha coinvolto delle imbarcazioni in mare. La richiesta si rivolge alle autorità israeliane affinché consentano il rientro in sicurezza dei tre cittadini italiani, senza specificare ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto o sulle identità degli attivisti. La vicenda ha suscitato attenzione a livello locale, con le autorità che chiedono un intervento rapido.

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