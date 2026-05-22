Assalto al ristorante | ladro inseguito dai proprietari e dai carabinieri

Un tentativo di furto in un ristorante si è concluso con l’arresto di un 24enne. I carabinieri di Città di Castello hanno fermato l’uomo, di origine magrebina, accusato di tentato furto aggravato. Durante le operazioni, il sospetto è stato inseguito dai proprietari del locale e dai militari, che sono intervenuti sul posto. L’uomo è stato portato in caserma e adesso si trova in attesa di ulteriori accertamenti.

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