Assalto al ristorante | ladro inseguito dai proprietari e dai carabinieri

Da perugiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tentativo di furto in un ristorante si è concluso con l’arresto di un 24enne. I carabinieri di Città di Castello hanno fermato l’uomo, di origine magrebina, accusato di tentato furto aggravato. Durante le operazioni, il sospetto è stato inseguito dai proprietari del locale e dai militari, che sono intervenuti sul posto. L’uomo è stato portato in caserma e adesso si trova in attesa di ulteriori accertamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'assalto al ristorante finisce con le manette. I carabinieri di Città di Castello hanno arrestato un 24enne, cittadino italiano di origine magrebina, per tentato furto aggravato. Tutto è partito con l'allarme lanciato dal titolare del locale del centro della città che aveva visto qualcuno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Fuga tra i cantieri di Corticella: inseguito dai carabinieri e arrestato? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a bloccare la Lancia dopo la fuga? Chi era l'uomo che ha messo in pericolo i pedoni? Perché...

Leggi anche: Scappa inseguito dai carabinieri e prova a nascondersi in casa: 20enne nei guai

Testaccio, ristoratore sorprende ladro nel locale: lo insegue e lo fa arrestare. Riconosciuto dalle telecamereNon appena la telecamera del ristorante ha inquadrato il ladro, l’ho riconosciuto. Mi sono avvicinato per allontanarlo ed è scappato via. A quel punto senza esitare, l’ho rincorso. Così racconta You ... ilmessaggero.it

Spaccata al ristorante, il ladro fa incetta di amariPrato, 23 gennaio 2026 – Quello di ieri non è stato certo il risveglio che Samir Mohamed sperava di avere. Il suo ristorante/pizzeria Il Fabbricone di via Mozza sul Gorone è infatti stato preso ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web