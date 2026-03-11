Un inseguimento tra un giovane e i carabinieri si è svolto a Marina Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, in provincia di Roma. La corsa si è conclusa con il 20enne che ha tentato di nascondersi all’interno di un’abitazione, dopo aver cercato di sfuggire alle forze dell’ordine durante la corsa in strada.

I militari hanno bloccato il giovane in via Campo di Carne. Nell'abitazione sono stati rinvenuti oltre 130 grammi di hashish e materiale per il confezionamento Un breve inseguimento stradale si è concluso all'interno di un'abitazione a Marina Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, in provincia di Roma. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un giovane di 20 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo si trovava alla guida di uno scooter lungo via Campo di Carne quando, notata una pattuglia impegnata nei controlli sul territorio, ha tentato di dileguarsi aumentando l'andatura. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Tenta un'estorsione e scappa con l'auto: 20enne ferito dai carabinieri nel PisanoUn giovane di 20 anni, di nazionalità albanese, è rimasto ferito a una spalla dagli spari dei carabinieri dopo essere fuggito a bordo di un'auto...

A spasso 'fuori orario', incastrato dai carabinieri finisce nei guaiL’uomo è ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, in particolare dell’obbligo di permanere presso...

Tutto quello che riguarda Scappa inseguito

Temi più discussi: Scappa inseguito dai carabinieri e prova a nascondersi in casa: 20enne nei guai; Corsa a 200 chilometri orari e manovre azzardate con l'auto piena di droga per scappare dai carabinieri: il video dell'inseguimento; Inseguimento in tangenziale a Milano: i carabinieri fermano automobilista con 14,5 kg di droga; Inseguimento terminato con lo schianto contro l'auto dei carabinieri: il 18enne a processo chiede scusa.

Scappa perché senza patente. Inseguito e denunciato dai militariNon si ferma all’alt: inseguito, fermato e denunciato dai carabinieri 19enne. Intorno alle 21 di giovedì scorso, una pattuglia del nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Cento, ... ilrestodelcarlino.it

Scappa dalla polizia ed entra dai carabinieri. Era in via del Corso con un'arma giocattoloAll'altezza di piazza San Lorenzo in Lucina, l'uomo armato è scappato fin dentro la caserma dei carabinieri. Lì è stato bloccato e consegnato alla polizia di Stato. L'uomo impugnava una pistola che ... romatoday.it

Ruba la macchina e scappa contromano: autoscontro a Catania Inseguito... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Furto al supermercato di viale San Lazzaro: 29enne manomette un tornello e fugge inseguito in auto dal responsabile del punto vendita. La Polizia lo intercetta e recupera la refurtiva. x.com