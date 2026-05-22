37 comuni dell’Ovest Veronese hanno firmato un accordo per la gestione condivisa dei servizi sociali destinati a circa 300.000 abitanti. L’intesa prevede la riorganizzazione delle prestazioni sociali in cinque zone geografiche, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la copertura dei servizi. La nuova struttura coinvolge enti locali e soggetti del settore, che collaborano per offrire assistenza e supporto alle famiglie e alle persone fragili. La modifica riguarda principalmente servizi di supporto sociale, assistenza domiciliare e interventi per le fasce più deboli.

? Punti chiave Come cambieranno i servizi sociali per i 300mila abitanti dell'area?. Quali sono le cinque zone che gestiranno i nuovi servizi?. Chi guiderà concretamente l'azienda speciale nei prossimi mesi?. Perché questo modello di gestione è diverso da quelli precedenti?.? In Breve Sede legale a Sona con gestione suddivisa in 5 aree territoriali specifiche.. Presidente Nicola Terilli, vicepresidente Erica Vianini e direttore provvisorio Massimo Giacomini.. Servizi per 37 comuni e circa 300mila abitanti dell'area scaligera.. Gianfranco Dalla Valentina e Roberto Dall’Oca guidano l'assemblea dei sindaci.. Lunedì 18 maggio, nel Palazzo Guarienti di Valeggio sul Mincio, i sindaci di 37 Comuni dell’area scaligera hanno firmato l’atto che sancisce la nascita di Aspeco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aspeco: 37 comuni firmano l’atto per i servizi dell’Ovest Veronese

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