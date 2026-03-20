Restyling del Mulino Sant’Elena e ciclabili i Comuni firmano

I Comuni hanno firmato accordi riguardanti il restyling del Mulino Sant’Elena e la realizzazione di piste ciclabili, come parte delle compensazioni ambientali nel Parco Locale del Basso Olona. Queste iniziative sono legate alla costruzione di due Data Center in aree industriali dismesse nel Comune di Pregnana Milanese. I lavori prevedono interventi di riqualificazione e miglioramento delle connessioni ecologiche nella zona.

Ristrutturazione del Mulino Sant’Elena, piste ciclabili e nuove connessioni ecologiche: sono le compensazioni ambientali nel Parco Locale del Basso Olona legate alla realizzazione di due Data Center in aree industriali dismesse nel Comune di Pregnana Milanese. La normativa di Città Metropolitana prevede che gli interventi di questa rilevanza debbano mitigare i possibili effetti ambientali anche a livello sovracomunale. E così l’amministrazione comunale pregnanese ha scelto di coinvolgere in questo progetto i partner del Parco Locale del Basso Olona. Nei giorni scorsi è stato sottoscritto dai Comuni di Rho, Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago, un accordo che prevede di realizzare nel Plis le opere di compensazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Restyling del Mulino Sant’Elena e ciclabili, i Comuni firmano Articoli correlati Leggi anche: Piazzale San Giovanni. Restyling e nuove ciclabili. Ecco il maxi intervento A Sant'Anna parte il restyling del campo da basket: "Sostituita la rete di recinzione del playground"“Sono iniziati i lavori di sostituzione della rete di recinzione del playground comunale di basket nel quartiere Sant’Anna.