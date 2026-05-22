Asl Salerno in arrivo 30 nuovi medici per i pronto soccorso

L’Asl Salerno ha avviato una procedura di reclutamento per l’assunzione di trenta medici specializzati in emergenza-urgenza, provenienti dal settore ex MCAU. La decisione riguarda i Pronto Soccorso della provincia, che potranno beneficiare di queste nuove risorse professionali. La selezione si inserisce in un processo di rafforzamento delle strutture di pronto intervento sul territorio. La procedura concorsuale è in fase di completamento e prevede l’assunzione di personale medico specializzato.

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