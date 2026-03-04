Quattro nuovi medici entrano in servizio al Pronto soccorso

Quattro nuovi medici sono stati assegnati al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. L’ospedale ha comunicato l’ingresso di queste figure professionali nel reparto dedicato all’emergenza-urgenza, rafforzando così il personale disponibile per affrontare le richieste di assistenza. La notizia riguarda esclusivamente l’arrivo di questi medici e il loro inserimento nel servizio.

L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese annuncia un importante potenziamento dell'organico dedicato all'emergenza-urgenza. Prendono ufficialmente servizio in Pronto Soccorso quattro nuovi medici, che si sono specializzati alla Scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza dell'Università di Siena, attiva all'ospedale Santa Maria alle Scotte. L'inserimento dei quattro professionisti è avvenuto attraverso graduatoria concorsuale. I nuovi professionisti medici, entrati in servizio il primo marzo, sono stati accolti dalla direzione aziendale, dal dottor Giovanni Bova, direttore del Pronto Soccorso, e da altri professionisti del reparto.