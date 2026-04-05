A Pesaro, un uomo è stato arrestato vicino alla stazione mentre si trovava in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Quando i poliziotti hanno tentato di controllarlo, l’uomo ha opposto resistenza e li ha aggrediti, causando a quattro agenti prognosi di 77 giorni ciascuno. Dopo essere stato fermato e medicato, è stato rimesso in libertà. La vicenda si è svolta in un contesto di intervento di routine, senza altri dettagli sulla sua identità o motivazioni.

PESARO Quando i poliziotti l’hanno fermato per un controllo di routine non sospettavano che avrebbero avuto a che fare con la brutta copia di un Hulk suburbano che alla richiesta delle generalità sarebbe esploso in un tornado di furore e violenza ingestibile, micidiale combo di problemi generati dalla tossicodipendenza e squilibrio psichico. La conclusione è stata pesante con 4 poliziotti refertati con una prognosi complessiva di 77 giorni per le lesioni riportate. Quanto al soggetto, al di là della denuncia per resistenza e lesioni, dopo due pit stop tra Questura e pronto soccorso, è di nuovo a bazzicare nella zona della stazione il che ha fatto sollevare il Silp Cgil portandolo a bollare la vicenda come «surreale». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Pesaro, sotto sballo aggredisce i poliziotti vicino alla stazione: per 4 agenti 77 giorni di prognosi. Bloccato e rimesso in libertà

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