Ascolti tv ieri sera 23 aprile 2026 da Uno sbirro in Appennino a Ore 14 Sera a Forbidden Fruit - I dati Auditel della prima serata

I dati degli ascolti della prima serata di ieri, giovedì 23 aprile 2026, mostrano un confronto tra i programmi trasmessi sui principali canali televisivi. Tra le proposte più seguite ci sono stati uno show poliziesco ambientato in un'area montuosa e un episodio di un noto telefilm in prima visione. La serata ha visto la sfida tra diverse produzioni di punta di Rai e Mediaset, con risultati che hanno attirato l'attenzione degli addetti ai lavori.

Ecco quale programma ha conquistato la prima serata di ieri, giovedì 23 aprile 2026 Gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 23 aprile 2026, vedono lo scontro fra diversi programmi di punta dei principali canali Rai e Mediaset. Dalle fiction all'intrattenimento, all'informazione, la proposta è st.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera 23 aprile 2026, da Uno sbirro in Appennino a Ore 14 Sera a Forbidden Fruit - I dati Auditel della prima serata Notizie correlate Ascolti tv ieri sera 10 aprile 2026, Uno sbirro in Appennino debutta contro Stanno tutti invitati, i dati Auditel della prima serataGli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 aprile 2026, vedono lo scontro tra una nuova fiction di Rai 1, Uno sbirro in Appennino, con protagonista... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ascolti TV ieri sera, 15 aprile 2026: chi ha vinto tra Stasera Tutto è Possibile e Forbidden Fruit?; Ascolti tv mercoledì 15 aprile: vince l'ultima di STEP (16%), Forbidden Fruit (12.9%) batte Sister Act (10.5%); Ascolti Tv ieri (15 aprile): De Martino chiude STEP al 16% (e batte pure Gerry Scotti), disastro Rai 1, bene Veronica Gentili; Ascolti tv del 15 aprile: Stasera tutto è possibile e Forbidden fruit. Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv 15 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vola), Federica Sciarelli stavolta deludeStasera Tutto è Possibile scende sotto i 2 milioni di spettatori, Pretty Woman al 13,7% di share, Veronica Gentili e Le Iene non risalgono: tutti i dati Auditel ... libero.it La puntata lunga di Forbidden Fruit torna stasera su Canale 5. Yigit mette Kaya al corrente della vita sregolata di Sahika. Kaya la raggiunge in albergo e decide di riportarla a casa per tenerla sotto controllo… #forbiddenfruit #canale5 #dizi #serietu - facebook.com facebook