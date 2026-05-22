Ascolti TV ieri 21 maggio chi ha vinto tra Un futuro aprile Ore 14 Sera e Forbidden fruit | dati in aggiornamento

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati di ascolto televisivo di ieri, 21 maggio, sono ancora in fase di aggiornamento e non sono stati ancora resi pubblici. La serata televisiva ha visto la messa in onda di tre programmi molto seguiti: il film di Rai1 intitolato Un futuro aprile, il programma di approfondimento di Rai2 Ore 14 Sera condotto da Milo Infante e la soap turca Forbidden Fruit trasmessa su Canale5. Resta da stabilire quale di queste trasmissioni abbia registrato i numeri più alti in termini di pubblico.

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Chi ha vinto tra il film di Rai1 Un futuro aprile, il programma di approfondimento di Rai2 Ore 14 Sera con Milo Infante e la soap turca di Canale5 Forbidden Fruit. In access prime, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. I dati Auditel del 21 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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