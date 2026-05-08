Ascolti tv ieri sera 7 maggio 2026 da Forbidden Fruit a Ore 14 Sera con il caso Garlasco a Le Iene - Tutti i dati Auditel

I dati sugli ascolti televisivi di ieri sera, giovedì 7 maggio 2026, mostrano le performance di diversi programmi trasmessi in prima serata. Tra fiction, trasmissioni di approfondimento e spettacoli di intrattenimento, si sono registrate variazioni nei numeri di spettatori per ciascuna proposta. La serata ha visto confronti tra programmi come Forbidden Fruit, Ore 14 Sera e servizi di approfondimento come Le Iene, con risultati che indicano quali sono stati i programmi più seguiti.

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Gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 7 maggio 2026, si basano su una prima serata ricca di sfide variegate tra fiction, intrattenimento e approfondimento. Rai1 ha guidato il prime time con Buonvino – Misteri a Villa Borghese, mentre Canale5 ha risposto con la soap Forbidden Fruit. Italia1 ha schierato una nuova puntata de Le Iene, sempre molto seguita dal pubblico giovane. Ascolti tv ieri sera, giovedì 7 maggio 2026 Su Rai1, la fiction Buonvino – Misteri a Villa Borghese conquista la serata con 3.355.000 spettatori, pari al 20.3% di share. Canale5 segue con Forbidden Fruit, che raccoglie 1.721.000 spettatori e il 12%. Su Rai2, il nuovo appuntamento con Ore 14 Sera coinvolge 1.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera, 7 maggio 2026, da Forbidden Fruit a Ore 14 Sera con il caso Garlasco a Le Iene - Tutti i dati Auditel Notizie correlate Ascolti tv ieri sera 23 aprile 2026, da Uno sbirro in Appennino a Ore 14 Sera a Forbidden Fruit - I dati Auditel della prima serataEcco quale programma ha conquistato la prima serata di ieri, giovedì 23 aprile 2026 Gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 23 aprile 2026, vedono lo... Ascolti tv ieri 7 maggio 2026, dallo scontro tra Ore 14 Sera, Forbidden Fruit e Le Iene alla sfida Scotti - De MartinoGli ascolti di ieri, giovedì 7 maggio 2026, vedono lo scontro in prima serata tra diversi programmi di punta, da Ore 14 Sera incentrato sul caso del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (30 aprile): Claudio Bisio surclassa Forbidden Fruit, numeri stellari per Infante e Geppi Cucciari; Ascolti tv 30 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino (18.9%), Forbidden Fruit (12.9%), Affari Tuoi (23.8%), L...; Ascolti tv ieri giovedì 30 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14; Ascolti tv 30 aprile, Uno sbirro in Appennino (18.9%) batte la soap Forbidden Fruit (12.9%): i dati Auditel. Ascolti tv giovedì 7 maggio: Buonvino, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv 7 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti Tv ieri (7 maggio): Giorgio Marchesi non sbaglia con Buonvino, Infante saluta col bottoLa nuova fiction Rai parte dal 20,3% di share, la dizi turca Forbidden Fruit al 12%, Ore 14 8,8% di sera e addirittura 10,4% nel daytime: tutti i dati Auditel ... libero.it FORBIDDEN FRUIT questa sera alle 22:00 su Canale 5, disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Da questa sera preparatevi perché inizia una delle fasi PIÙ ESPLOSIVE della soap… e da qui in avanti niente sarà più come prima. Tutti gli - facebook.com facebook