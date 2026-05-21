Stasera in tv, il palinsesto del 21 maggio 2026, propone diversi programmi a partire dal pomeriggio fino a sera. Tra le novità c’è “Sarabanda Celebrity”, una versione con personaggi famosi del celebre quiz televisivo. Oltre a questo, sono previste anche altre trasmissioni tra cui “Forbidden Fruit” e “Sarabanda” tradizionale, con orari variabili durante la giornata. La programmazione comprende anche approfondimenti e intrattenimento, offrendo una varietà di opzioni per gli spettatori.

Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, giovedì 21 maggio 2026, con la guida ai programmi in onda in prima serata sui principali canali Rai e Mediaset. L'offerta televisiva è ricca e spazia tra fiction, talk show, serie tv e approfondimenti. Programmi tv stasera, 21 maggio 2026 Ecco i programmi tv in onda stasera sui principali canali Rai e Mediaset. Rai1, ore 21:30 – “Un futuro aprile” Rai2, ore 21:20 – “Ore 14 Sera” Rai3, ore 21:15 – “Splendida Cornice” Rete4, ore 21:33 – “Dritto e Rovescio” Canale5, ore 21:35 – “Forbidden Fruit” Italia1, ore 21:30 – “Sarabanda Celebrity” La7, ore 21:15 – “Piazzapulita”. Che cosa vedere in tv stasera, le anticipazioni dei programmi Rai1, il film “Un futuro aprile” Rai1 propone il film “Un futuro aprile”, una storia intensa che intreccia memoria, rapporti familiari e speranze per il futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 21 maggio 2026, da Ore 14 Sera a Forbidden Fruit a Sarabanda Celebrity

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