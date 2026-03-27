Ascolti TV ieri 26 marzo chi ha vinto tra i Mondiali 2026 e Forbidden Fruit | i dati in aggiornamento

Ieri sera, giovedì 26 marzo, gli ascolti televisivi hanno registrato i dati relativi alla partita tra Italia e Irlanda del Nord trasmessa su Rai1, con gli Azzurri che hanno ottenuto la vittoria. In contemporanea, c’è stata anche la messa in onda di Forbidden Fruit, ma i dettagli sui numeri di ascolto sono ancora in aggiornamento.

Gli ascolti TV di ieri giovedì 26 marzo. Su Rai1 la partita Italia - Irlanda del Nord che ha visto trionfare gli Azzurri. Canale5 ha provato a contrastare l'evento sportivo con la soap Forbidden Fruit. In access prime time, non è andato in onda Affari tuoi di Stefano De Martino. Regolarmente in TV La ruota della fortuna di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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