Ascolti tv i dati del 21 maggio 2026

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Bene la Rai. Nella serata di ieri, giovedì 21 maggio 2026, su Rai1 Un futuro aprile porta a casa 2.219.000 spettatori pari al 14.4% di share dalle 21:50 alle 23:45. In onda su Canale5 Forbidden Fruit si ferma a 1.973.000 spettatori con uno share del 14.3%. Poi, su Rai2 Ore 14 Sera non va oltre 1.141.000 spettatori pari al 9%. Su Italia1 Sarabanda Celebrity non va oltre 937.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Splendida Appendice  segna 877.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 787.000 spettatori (6.5%). Su La7 Piazzapulita ottiene  890.000 spettatori e il 7%. Su Tv8 Spectre ottiene 368.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Comedy Match raduna 704. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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