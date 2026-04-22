ascolti tv i dati del 21 aprile 2026

Martedì 21 aprile 2026, su Rai1 è andato in onda un episodio de Il Commissario Montalbano, intitolato “Il giro di boa”, registrando 2 milioni di spettatori. La stessa sera, su Canale 5, una partita ha riscosso un buon riscontro di pubblico. I dati di ascolto mostrano differenze tra le due emittenti, con la partita che ha attirato una parte consistente del pubblico televisivo.

Bene la partita su Canale 5. Nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Il giro di boa” porta a casa 2.853.000 spettatori pari al 16.2% di share. In onda su Canale5 Coppa Italia – Inter-Como ottiene 4.851.000 spettatori con uno share del 24%. Su Rai2, dopo la presentazione (1.383.000 – 6.5%), Belve regista 1.761.000 spettatori pari all’11.4%. Su Italia1, dopo l’anteprima Le Iene presentano: Il Verdetto non va oltre 913.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3, dopo la presentazione FarWest si ferma a 457.000 spettatori (3%). Su Rete4, dopo la presentazione (668.000 – 3.1%), È Sempre Cartabianca totalizza 456.🔗 Leggi su 361magazine.com

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